Carasent kjøper Avans Soma

Carasent har ifølge en melding kjøpt opp Avans Soma, utvikler av ledende journalsystemer og IT-løsninger i det norske helsevesenet.

Avtalt kjøpesum er 122,5 millioner kroner.

– Vi er veldig glade for å ha gjennomført denne transaksjonen ettersom Avans Soma, med sin sterke tilstedeværelse i det norske helsemarkedet, utgjør et fundament for vår videre etablering i Norge og andre vekstmuligheter i nye segmenter, sier Johan Lindqvist, styreleder i Carasent.