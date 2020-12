Finanstilsynet fant feil i Havyard-regnskap

Finanstilsynet har etter en kontroll av Havyard Groups finansielle rapportering funnet at bokføringen av driftsinntekter fra kontrakter med kunder i 2018 ikke er i henhold til IFRS 15, går det frem av en børsmelding.

Kontrollen har omfattet vurdering av enkelte aspekter ved Havyards anvendelse av IFRS 15 for to kontrakter, henholdsvis en skipsbyggingskontrakt og en kontrakt for levering av design og utstyr.

Havyard har etter kontrollen endret sitt regnskapsprinsipp for skipsbyggingskontrakter der flere skip utgjør en serie varer eller tjenester.

For kontrakter som inngås samtidig (kombineres), og omfatter skip som anses å være en serie varer og tjenester, anses skipene nå som en leveringsforpliktelse.

Havyard har etter nye vurderinger av hvorvidt designleveransen kunne inntektsføres over tid og forekomsten av et vesentlig finansieringselement i skipbyggingskontrakten, konkludert med at det ikke var behov for endringer i regnskapsføringen av kontraktene.

