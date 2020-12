Meglerhuset Kepler Cheuvreux oppjusterer kursmålet på Aker BP til 280 kroner per aksje, og gjentar sin kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fra selskapet fredag.

Kursmålet har tidligere ligget på 210 kroner.

Ifølge TDN Direkt er bakgrunnen for oppgraderingen oppjustert oljeprisforventning, som gir et økt estimat for kontantstrøm for Aker BP i 2021 med 22 prosent.

Hovedfokuset for selskapet venter meglerhuset vil være på en reduksjon i gjeldsnivåer.