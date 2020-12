IKM Ocean Design inngår avtale med Equinor for rørledning-studie i Barentshavet

Equinor har tildelt IKM Ocean Design en kontrakt for en rørledningsstudie for konseptfasen for Wisting-feltet i Barentshavet.

Det melder selskapet fredag.

Arbeidsomfanget inkluderer konseptuelle utforminger av Wisting-rørledningene samt utformingen av feltoppsettet. I tillegg inkluderer kontrakten konseptuell utforming av 200 km lange gassekspertrørledninger fra Wisting-feltet til Snøhvit.

IKM Ocean Design er en leverandør av undervannstjenester med 37 års erfaring og kontorer i Stavanger, Trondheim og Oslo. IKM Ocean Design sysselsetter 80 ingeniører innen områdene undervanns feltutvikling, undervanns rørledninger og kabler, undervanns strukturer og arbeid på fornybar energi.