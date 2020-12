Mizuhos Chatwell ser euroen i $1,30 om seks måneder

Peter Chatwell, strateg for meglerhuset Mizuo International, diskuterer EUs budsjett og stimuluspakke og dets påvirkning av euroen.

Euroen svekket seg noe i morgentimene mot amerikanske dollar, men har styrket seg i forhold til pund og norske kroner.

– Vi tror at om seks måneder vil euroen ligge på 1,30 mot dollaren, sier Chatwell under et intervju med Bloomberg fredag.

– Det vil vi betrakte som en betydelig bevegelse og en aggressiv bevegelse.

En euro koster omtrent 10,69 kroner fredag formiddag, en oppgang på 0,4 prosent i løpet av dagen. Skal du handle med dollar, må du ut med 1,21 dollar.