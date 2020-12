Spetalens Saga Pure vil hente mer penger

Av en melding etter børsslutt går det frem at Saga Pure vil gjøre en emisjon på inntil 30 millioner aksjer. Det betyr at selskapet vil hente rundt 70 millioner kroner. Aksjen stengte mandag opp 27,4 prosent til 2,42 kroner. Aksjen har steget over 105 prosent siden nyttår.

Saga Pure har engasjert Fearnley Securities som meglerhus til oppgaven. Kapitalen skal styrke selskapet i det grønne skiftet.

Øystein Stray Spetalen, som er største aksjonær i selskapet, har tegnet seg for inntil 10 millioner kroner i emisjonen, mens konsernsjef Bjørn Simonsen vil tegne seg for 2 millioner kroner.

Selskapet hentet 54 millioner kroner i en emisjon ved månedsskifte. Også da tegnet Spetalen seg for 10 millioner kroner.