Nordic Unmanned har signert en utviklingskontrakt med Bane Nor for utvikling av Staaker BG-300 dronen for jernbanedigitaliseringsapplikasjoner, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

Avtalen er i to trinn og starter 1. januar 2021 og kan vare opptil 1,5 år med en verdi estimert til 10 millioner kroner, opplyses det.