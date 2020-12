FBI gransker SEB, Swedbank og Danske Bank, melder DI

USAs justisdepartement, FBI og den føderale påtalemyndigheten i New Yorks sørlige distrikt gransker SEB, Swedbank og Danske Bank for pengevasking og bedrageri, skriver Dagens Industri tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Ifølge DIs kilder mottok det svenske justisdepartementet i sommer en formell anmodning om rettshjelp fra det amerikanske justisdepartementet på grunn av den amerikanske hvitvaskingsetterforskningen.

Ifølge det avisen erfarer inkluderer etterforskningen også bankenes kunder, og det er uklart hvordan mistankene fordeles.

SVT-programmet Uppdrag granskning avslørte ifølge TDN i mars 2019 at Swedbank ble undersøkt av den Department of Financial Services i New York, DFSNY, men den myndigheten er ikke nevnt i sommerens forespørsel fra USA, opplyser Dagens Industri.

«En mulig forklaring er at etterforskningen er hevet fra staten til føderalt nivå, og en annen er at parallelle etterforskninger er i gang,» skriver avisen.

Ifølge artikkelen har den amerikanske anmodningen om rettshjelp siden den ble mottatt begynt å bli håndtert innen det svenske statsapparatet. Den svenske påtalemyndigheten og svenske Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, uttaler imidlertid til Dagens Industri at de ikke kan oppgi noe på grunn av konfidensialitet, skriver TDN.