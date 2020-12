Softox Solutions melder om lovende resultater for sin inhalasjonsløsning

SOFTX

SoftOx Inhalation Solution (SIS) er en inhalasjonsløsning hvor hypotesen ifølge selskapet er at den skal kunne behandle alle typer luftveisinfeksjoner. Dette kan potensielt bli et paradigmeskifte i behandlingen av alle typer infeksjoner i luftveiene.

Onsdag melder Softox Solutions at en studie på inhalasjonsløsningen på en minigris har vist lovende resulater.

«I samsvar med tilbakemeldinger fra Lægemiddelstyrelsen i Danmark har vi utført ytterligere sikkerhetsstudier for SIS i en minigris inhalasjonsmodell, som ligner på menneskets luftveier. Denne studien bekreftet at milde endringer i luftveiene når de ble utsatt for høyere konsentrasjoner av SIS har blitt dokumentert å være forbigående og fullstendig reversible», sier veterinærdoktor Elin Jørgensen fra Københavns universitet i meldingen.