Emisjon i SoftOx Solutions

SoftOx Solutions har engasjert SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en rettet emisjon hvor det skal hentes 30-50 millioner kroner i frisk kapital.

Pengene skal brukes til å videreutvikle og finansiere pågående og fremtidige kliniske studier, inkludert det nylig annonserte SoftOx Inhalation Project som tar sikte på å utvikle en inhalasjonsløsning for behandling av luftveisinfeksjoner, så vel som for generelle bedriftsformål.

Tegningskursen vil bestemmes gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess.

Emisjonen vil være rettet mot et begrenset antall utvalgte investorer. Dinge Invest AS, eid av Kristian Almås og familie, har forpliktet seg til å tegne aksjer for seks millioner kroner og vil tildeles minst sin pro rata-eierandel på 14,52 prosent.

Harefrøken Invest AS, eid av administrerende direktør Geir Almås og familie, har forpliktet seg til å tegne seg for to millioner kroner og vil tildeles minst pro rata-aksjeposten.

Onsdag sluttet aksjen på 65,50 kroner etter en kursoppgang på 10,1 prosent.