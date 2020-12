Aker Solutions er tildelt kontrakt av Equinor for Northern Lights

Aker Solutions er tildelt kontrakt av Equinor for leveranser knyttet til Northern Lights-prosjektet, som går ut på å lagre CO2.

Det skriver selskapet i en melding torsdag.

Aker Solutions skal også levere undervannsutstyr for å pumpe CO2 inn i reservoarer for permanent lagring.

Kontraktene skal ha en verdi på omtrent 1,3 milliarder kroner. Arbeidet er ventet å begynne i januar 2021, og skal stå ferdig tidlig 2024, opplyses det.

Northern Lights er et statlig prosjekt for å etablere en løsning for fanging, transport og lagring av CO2, eller karbondioksid, for å dempe klimautslippene.

– Vi ser at kundene våre, ikke minst blant olje- og gassoperatørene, i økende grad tar skritt for å bidra til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, sier Aker Solutions direktør Kjetel Digre i meldingen fra selskapet.

– Våre mål er at lav-karbonløsninger og fornybar virksomhet vil stå for en tredjedel av våre inntekter i 2025, og to tredjedeler i 2030. Derfor er vi veldig glade for at Equinor har tildelt oss disse strategisk viktige kontraktene.