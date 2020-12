Ny kontrakter og guiding fra Okeanis

Okeanis Eco Tankers forventer en justert EBITDA på 29-31 millioner dollar i fjerde kvartal og 184-186 millioner for hele 2020, opplyses det i en børsmelding.

Det justerte nettoresultatet er i kvartalet ventet å ende på 10-12 millioner dollar, mens det for hele året ventes på 105-107 millioner dollar.

Okeanis forventer i fjerde kvartal en gjennomsnittlig TC-rate for VLCC-spot på 26.000-27.500 dollar pr. dag, 15.000-17.000 dollar pr. dag for Suezmax-spot, og en gjennomsnittlig TC-rate for Aframax-spot på 9.000-11.000 dollar pr. dag.

TCE-inntekter spås til 42-44 millioner dollar i perioden, mens de for hele 2020 ventes å ende opp på 232-234 millioner dollar.

Ny kontrakter

Okeanis kan også melde om tre nye kontrakter.

For aframaxen «Nissos Heraclea» har selskapet inngått en charter-kontrakt på 6-11 måneder med en daglig bruttorate på 19.000 dollar.

I tillegg har er det inngått en 3-6 måneders kontrakt for suezmaxen «Kimolos» til en rate på 20.000 dollar pr. dag, mens det for aframaxen «Nissos Kythnos» er inngått en 11-månederskontrakt til en daglig rate på 30.000 dollar.