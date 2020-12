Skuffende børsdebut for Wish: –Vi ventet en viss grad av markedsvolatilitet i de første dagene

Wish falt 16,5 prosent på sin børsdebut på den amerikanske Nasdaq-børsen onsdag, og falt dermed i overkant av 3,5 milliarder dollar i markedsverdi på én dag. Det tilsvarer over 30 milliarder norske kroner.

I et intervju med Bloomberg sier Wish-gründer og toppsjef Peter Szulczewsi at fokuset ikke ligger på kortsiktig kapitalinnhenting, men på langsiktig vekst.

– Vi ventet en viss grad av markedsvolatilitet i de første dagene eller ukene, men vi er mye mer fokusert på det langsiktige - å bruke finansieringen fra noteringen til å oppnå målet vi har hatt hele tiden, nemlig å tilrettelegge e-handel for hva vi mener er et mye mer verdiorientert og underbetjent marked, sier Szulczewsi.

Det som skiller Wish-noteringen fra DoorDash og Airbnb-noteringene, er at aksjekursene på selskapene sted med henholdsvis 86 prosent and 113 prosent første dag på børs.

– Dette (børsnoteringen, red.amn) er ikke noe jeg har gjort før, og det er ikke hovedfokuset for meg. For min del har fokuset vært å hente inn de riktige langsiktige investorene som vil bli med oss på denne reisen som vil vare i tiår, sier Szulczewsi under intervjuet.

Takket nei til Amazon

For noen år siden takket Wish-gründeren nei til et oppkjøpstilbud fra verdens største netthandelselskap, Amazon. I dag mener han at selskapene ikke står i en konkurrerende posisjon.

– Vi mener at vi ikke konkurrerer direkte mot Amazon, sier Szulczewsi til Bloomberg.

– Jeg betaler gjerne for å spare mer tid, og det er noe Amazon lar meg gjøre, og jeg har råd til det. Våre kunder ser etter noe annet, de er villige til å gi litt mer tid i form av leveringstid eller å måtte gå til en av våre butikker for å hente sine produkter, for å spare penger.