Softox-emisjon mer enn 100 prosent overtegnet

SOFTX

SoftOx Solutions hentet 50 millioner kroner i en rettet emisjon etter børsens stengetid onsdag denne uken. Ifølge en melding fra selskapet fredag var interessen stor, og emisjonen ble mer enn 100 prosent overtegnet.

– Dette viser tydelig at vi har tillit i markedet, at vi er på rett vei og det vil gi oss den kraften vi trenger for vår videre satsning. Det er mye spennende som skjer, både på produktutvikling og kommersialisering, både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Geir Almås i SoftOx Solutions i meldingen.

Selskapet ønsker nå en reparasjonsemisjon på inntil 10 millioner kroner for å gi aksjonærene som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen mulighet for å tegne seg til samme vilkår som i den rettede emisjonen – og således til dels «reparere» utvanningen i eierskap.

Pengene bidrar ifølge selskapet til finansiering av videre forskning, blant annet av de pågående lungestudiene ved København Universitet, hvor selskapets mål er å starte utprøving i mennesker allerede tidlig i 2021.

Selskapet vil nå også kunne intensivere aktivitetene knyttet til satsningen på selskapets alkoholfrie og hudvennlige hånddesinfeksjonsmiddel AntiVir og SafeDes inn mot flere store markeder i Europa og Asia.