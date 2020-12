Dette frykter investorene i 2021

Etter et år som mange bare vil putte i glemmeboka, er det flere som ser med forhåpninger mot 2021. Likevel er det noen fallgruver som lurer i det fjerne.

En undersøkelse nylig utført av Deutsche Bank viser at investorer frykter potensielle komplikasjoner med massevaksinering mest av alt når det kommer til utfordringer for de globale finansmarkedene det kommende året. Dette blir spesielt utfordrende hvis viruset muterer og på den måten «unngår» vaksinen.

Venter ikke feilfri prosess

Investorer peker også på mulighetene for alvorlige bivirkninger av vaksinene, og at mange mennesker vil nekte å ta en vaksine.

Ifølge Marketwatch forventer ikke markedene en feilfri vaksinasjonsprosess, men bekymrer seg for at mulige logistikkproblemer – som mangel på sprøyter, utfordringer i forsyningskjeden og lignende – kan ryste tilliten litt.

En annen ting investorene bekymrer seg for er at de alle de store børsene opplever rekordstor etterspørsel for tiden, og det er vanskelig å si hvor mye av vaksineoppgangen som allerede er blitt priset inn i markedene.

Tror på korreksjon

Jim Paulsen, investeringsstrateg i Leuthold Group, sier at euforien rundt den første runden med vaksine minne rom et gammelt ordtak fra krigstiden om investering i aksjer: Kjøp til lyden av kanoner, selg til lyden av trompeter.

– Det er ingen tvil om at vi på et tidspunkt i løpet av 2021 skal blåse i trompetene. Kanskje vi allerede er der, sier Paulsen.

Paulsen tror at når seieren endelig blir erklært vil vi se en tosifret korreksjon.

– Jeg tror ikke den kommer til å være massiv eller langvarig, men snarere en god kjøpsmulighet, sier Paulsen, som legger til at han tror den amerikanske økonomien vil knuse forventningene det kommende året når folk får lagt 2020 bak seg.

Paulsen tror 2021 potensielt kan bli det beste året på over 35 år for amerikansk økonomi.

VAR DET KINA? President Donald Trump toner ned det som ser ut som et russisk hackerangrep. Foto: Bloomberg

Hackerangrep

Etter de siste dagers hendelser har også cyberangrep fra andre nasjonalstater plutselig kommer tilbake på radaren til investorer. Rundt 18.000 selskaper, inkludert Microsoft, og det som omtales som «kritisk infrastruktur» har på kort tid blitt utsatt for det som amerikansk etterretning mener er et russisk cyberangrep, og som regnes som det største hackerangrepet mot USA noensinne.

Et angrep president Donald Trump lørdag bagatelliserte da han tvitret: Cyber ​​Hack er langt større i Fake News Media enn i virkeligheten. Jeg har blitt fullstendig orientert, og alt er godt under kontroll.

Trump la også til at han mente mediene for for fokuserte på Russland, og mente at angrepet også kunne komme fra kinesisk side.