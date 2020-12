Fintech-nykommer skyter opp på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet med oppgang tirsdag, og har holdt seg på en relativ stabil oppgang på omtrent én prosent.

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) falt i løpet av morgentimene til under 50 dollar, men har snudd omtrent nøyaktig klokken 08:00 og har hentet seg inn med 1,5 prosent, og handles for om lag 50,34 dollar fatet.

Huddlestock Fintech stiger omtrent 17,6 prosent på Oslo Børs etter at selskapet meldte at selskapet i forkant av børsåpning meldte at det signerer kontrakt med Baader Bank for sitt heleide datterselskap Huddlestock Systems GmbH.

Ellers er det Norcod som stiger mest på børsen med 17,4 prosent.

Oppgang

Den svært volatile Norwegian-aksjen fortsetter oppgangen fra gårsdagen, og er opp omtrent 15 prosent etter tre times handel.

Norwegian har de siste ukene sett betydelige svingninger der enkelte mener aksjen er verdiløs, og andre ser en billig, dog risikabel investering.

Hydrogenselskapet Nel stiger omtrent 4,5 prosent i løpet av formiddagen og ligger an til å bli dagens mest omsatte aksje.

KahootKAHOT stiger i overkant av 5,4 prosent, og fortsetter dermed gårsdagens oppgang etter at Softbank tok et nytt jafs av Kahoot.

Fokus på VLGC

TDN Direkt retter i en morgenkommentar fokuset på rederiet BW LPG etter at det tirsdag ble kjent at selskapet har kjøpt 5,9 millioner aksjer i Avance Gas Holding , tilsvarende en eierandel på 9,14 prosent i selskapet.

Ifølge TDN har flere meglerhus pekt på at trekket sannsynligvis er et forsøk på konsolidering i VLGC-markedet.

«BW LPG har sagt at nybygg ikke er en foretrukken måte å utvide flåten på. Vi tror at en eventuell takeover i Avance Gas kan sette BW LPG i en posisjon hvor de får tak i fartøy til 20 prosent rabatt av underliggende verdier», skriver DNB Markets i en oppdatering tirsdag.