Kun de færreste kunne forutse at Tesla-aksjen skulle skyte i været med en oppgang på 665,4 prosent hittil i år. Tim Cook er trolig enige med samtlige Tesla-skeptikere etter at han tidligere ikke har ønsket å diskutere mulighetene for å kjøpe opp Tesla.

I en Twitter-melding tirsdag kveld forklarer Elon Musk at han tidligere har forsøkt å få Apple-sjefen med på å diskutere et mulig salg av Tesla. Det er nok Musk glad for at Cook ikke gikk med på nå i dag.

«Når det sto på som verst med Model 3-programmet nådde jeg ut til Tim Cook for å diskutere muligheten for Apple til å kjøpe opp Tesla (prisen ville vært en tiendedel av dagens markedsverdi). Han nektet å delta på et møte», skriver Musk på Twitter.

Musk er nok mest kjent for Tesla, men han er også grunnlegger av SpaceX. Han har også vært med på å etablere den populære betalingstjenesten PayPal.