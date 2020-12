Meglerhus øker kursmål med 138 prosent

Analytikerne Elliot Jones og Espen Fjermestad i Fearnley Securities har sett på TECO 2030 med nye og mer positive briller, og endrer følgelig kursmålet med 138 prosent hvilket er en oppside på 83 prosent fra dagens kurs.

Den nye analysen kommer i kjølvannet av en rekke kunngjøringer fra TECO som har endret investeringscaset siden meglerhusets forrige analyse. I den oppdaterte analysen trekkes det frem at kunngjøringene fra TECO, som har som mål å bli en ledende leverandør av reduksjonsløsninger av utslipp, viser at selskapet er på god vei og har et godt grunnlag for å utvikle seg videre.

Det er spesielt på brenselcellesiden meglerhuset verdsetter informasjonen kunngjort svært høyt, som å bli utnevnt som partner i et revolusjonerende hydrogenprosjekt, ansette nye for å styrke kompetansen innenfor det feltet og lanseringen av Future Funnel.

«Gitt de siste nyhetene, ser vi et gyldig tilfelle for å redusere utrullingen av brenselceller og øke det potensielle markedet for TECO. Slik vi ser det, garanterer dette en oppgradering», fremgår det i analysen.

Siden notering er TECO 2030 opp 35 prosent.