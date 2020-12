To aksjer du bør selge nå

– To aksjer, som kanskje vil overraske deg, vil bli kastet ut av porteføljen min, sier Todd Gorden, gründeren bak TradingAnalysis.com, til CNBCs «Trading Nation» onsdag denne uken, og fortsetter;

– Den første jeg vil kvitte meg med er utrolig nok, Zoom. Jeg liker ikke hvordan aksjen handles fra et teknisk ståsted, og rent fundamentalt er den overpriset.

Han peker på at aksjen handles på 127 ganger neste års inntekter, og at det siste fallet i aksjen har sendt den under 50 dagers snittet.

Nei til vegansk kjøtt

– Den andre jeg vil kvitte meg med, er Beyond Meat, sier Gordon.

– Nok en aksje som er veldig, veldig overpriset, og som har mistet sin sterke, tekniske posisjon.

Han sikter til at aksjen ikke ser ut til å klare å komme seg over 144 dollar, som han regner som et viktig teknisk mål.

– Jeg håper aksjen kommer over 150 dollar igjen, og at momentet kommer tilbake.

Mens Zoom står i 375 dollar, handles Beyond Meat rundt 136 dollar per aksje.

Kjøper Spotify

Samtidig som megleren fra TradingAnalysis.com kvittet seg med Zoom og Beyond Meat, kjøpte han seg inn i Spotify.

– Jeg liker den fundamentale historien bak, og jeg liker det tekniske bildet her, sier Gordon til CNBC, og fortsetter:

– De er på vei inn i innhold, og streaming av innhold vil være en diversifisering fra musikk. Jeg synes de gjorde en god jobb med å feie andre konkurrenter av banen innen musikk, blant annet Apple Music.