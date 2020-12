Et av USAs største offentlige pensjonsfond, The State Teachers Retirement System of Ohio, har 700 milliarder kroner under forvaltning. I løpet av tredje kvartal solgte fondet seg ned i Apple og Tesla, mens det lastet opp i General Motors og Alibaba Group, ifølge Benzinga.

Fondet solgte 864.478 aksjer i Apple, noe som sendte beholdningen ned til 9,8 millioner aksjer. Apple-aksjen er opp 79,8 prosent i år og stengte på 132 dollar torsdag.

I tillegg ble beholdningen i Tesla redusert med 41.987 aksjer til 316.583 aksjer. Tesla-aksjen er opp 691 prosent i år og stengte på 661,8 dollar torsdag.

Pesjonsfondet kjøpte 750.442 aksjer i General Motors, noe som sendte beholdningen til 2,8 millioner aksjer. General Motors-aksjen har steget 13,6 prosent i år og stengte på 41,6 dollar torsdag.

Beholdningen i Alibaba Group ble økt til 205.434 aksjer etter at fondet kjøpte 46.700 aksjer. Alibaba-aksjen er opp 4,7 prosent i år, mens aksjen stupte 13,3 prosent torsdag og endte på 222 dollar.