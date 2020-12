Rem Offshore har mottatt en kontraktsforlengelse for Subsea-konstruksjonsfartøyet Rem Saltire, som vil sikre bruk ut 2021. Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag. Adm. direktør, Fredrik Remøy, sier de er sikre på at Rem Saltire vil tjene klienten godt, og bidra til et suksessfullt oppdrag.