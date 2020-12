Orakelet fra Omaha, Warren Buffett, blir ofte omtalt som verdens beste investor. Han treffer imidlertidig ikke på alt, for i 2018 gikk han ut med å fortelle hvor negativ han var til kryptovaluta.

«Når det gjelder kryptovalutaer, kan jeg med nesten sikkerhet si at de vil ende opp med en dårlig slutt. Hvis jeg kunne kjøpt en fem-årig salgsopsjon på hver av kryptovalutaene, ville jeg gjerne gjort det, men jeg ville aldri gått short», sa Buffett til CNBC i 2018.

To år senere har kryptovalutaene Bitcoin og Etherum flerdoblet seg, og dersom trenden fortsetter kan det ende opp med at Buffett tok feil av blant annet de to største kryptovalutaene.

Bitcoin stiger kraftig i verdi

Bitcoin stiger 3,1 prosent til 27.703 dollar onsdag, noe som sender markedsverdien til omtrent 514,4 milliarder dollar. Det betyr at verdien på Bitcoin snart passerer markedsverdien til Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway, som er priset til 535,6 miliarder dollar.

Til sammenligning har kjente selskaper som Walt Disney og Coca-Cola markedsverdier på henholdsvis 323,8 milliarder dollar og 232,8 milliarder dollar.

Bitcoin er på 11. plass over eiendeler med høyest markedsverdi, like bak Berksire Hathaway på 10. plass, ifølge AssetDash. Den siste måneden har Bitcoin hopper fire plasser på listen.

Se hele listen her.