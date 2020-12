Kongsberg Gruppen kjøpte 30. desember 9.021 egne aksjer til snittkurs 175,54 kroner, ifølge en børsmelding.

Etter transaksjonen eier selskapet 188.015 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2020-21. I tillegg eier Kongsberg Gruppen 3.372 egne aksjer «holdt for andre formål», opplyses det.

Onsdag stengte aksjen opp 0,46 prosent.