Drømmeår for FAANG-aksjene

Etter at den globale pandemien førte til nedstengninger i hele verden, ble 2020 et volatilt år for aksjemarkedet. Kollapsen i mars ble raskt hentet inn igjen, og de fleste indeksene avsluttet likevel året i pluss.

En av de mest volatile indeksene var den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som endte på 12.888,3 poeng etter en oppgang på 43,6 prosent for hele 2020.

Indeksen var på sitt laveste 23. mars, da den stengte på 6.860,7 poeng. Det betyr at du hadde fått en avkastning på omtrent 87,9 prosent hvis du kjøpte på bunn.

FAANGet oppmerksomheten

Teknologigigantene Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google (FAANG) hadde alle et bra år i 2020, men noen hadde større oppgang enn andre.

Facebook steg 33,1 prosent

Apple hoppet 80,8 prosent

Amazon hadde en oppgang på 76,3 prosent

Netflix klatret 62,8 prosent

Alphabet (Google) steg 30,9 prosent.

Facebook-aksjen raste etter at selskaper som Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Target, Dunkin Donuts og LEGO boikottet Faebook i håp om at selskapet skal håndtere hatefullt innhold publisert via deres plattformer. Likevel forflyttet fokuset seg raskt fra boikotten, og aksjen hentet seg inn igjen.

De syv selskapene Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Nvidia, Facebook og Amazon økte markedsverdien med til sammen 3,4 billioner dollar i løpet av 2020.