Folkets portefølje knuste referanseindeks

I starten av 2020 ønsket en av Twitters mest fulgte finansbrukere, Ramp Capital, å prøve noe nytt. Han åpnet en folkets portefølje med 10.000 dollar, som han kalte for $WERAMP. Mannen bak eksperimentet jobber som ingeniør på fulltid, har investert i over ti år og brenner for verdiaksjer, ifølge Yahoo Finance.

Fem aksjer

Hver uke spurte Ramp Capital om det skulle gjøres endringer i porteføljen. En meningsmåling med flere valg ble opprettet, og det som fikk flest stemmer ble endringen i porteføljen. Porteføljen hadde hele tiden fem aksjer eller ETFer med 20 prosent vekting hver.

De første aksjene i $WERAMP var Amazon, McDonald's, Twitter, Lockheed Martin og Activision Blizzard. Amazon-aksjen, som hoppet 76,3 prosent gjennom 2020, var den eneste aksjen som var i porteføljen gjennom hele året.

Alltid på jakt

«Det var alltid en slags jakt på den hotteste aksjen. Jeg hadde lagt inn en oljeaksje, en bankaksje eller en verdiaksje, og hver gang røyk den ut. Det var avstemninger der jeg la inn tre verdiaksjer, og de gjorde det alltid dårlig», forklarer personen bak Twitterkontoen, ifølge Yahoo Finance.

Porteføljen leverte over all forventning med en avkastning på 30,7 prosent i 2020, mens referanseindeksen S&P 500 steg 16,3 prosent.

Ingeniøren forklarer at han ble overrasket over resultatet og at han hadde forventet lavere avkastning.