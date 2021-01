PwCs kryptosjef: To grunner til Bitcoin-rally – trenden vil fortsette

– Når du ser på dette bitcoin-rallyet som vi har sett de siste par ukene og månedene, er det virkelig to store elementer som driver det. Den ene er kontinuerlig oppføring av institusjonelle aktører, sier PwCs globale kryptoleder Henri Arslanian, ifølge CNBC.

Den digitale valutaen bikket 30.000 dollar for første gang lørdag og avanserte med mer enn 300 prosent i 2020, ifølge Reuters. I november passerte den 20.000 dollar for første gang.

Søndag morgen var bitcoin opp ytterligere 9 prosent til 34.523,5 dollar, mens den digitale valutaen har falt noe tilbake igjen, og noteres i skrivende stund til 31.111,51 dollar, ned 8,5 prosent, ifølge coindesk.

Arslanian mener ifølge CNBC den positive trenden vil fortsette i løpet av de neste månedene.

Enklere å kjøpe

En annen utvikling som driver det nåværende bitcoin-rallyet er retailinvestorer og deres frykt for å «gå glipp av», ifølge Arslanian. Han sier ifølge CNBC at mange flere mennesker i dag har kontoer på kryptobørs enn før, da det er enklere å kjøpe kryptovaluta nå enn tidligere.

– Med disse to store elementene som driver det, skjer det mye. Det er også mye optimisme i kryptomarkedene, sier han.

Milliardærer inn

Kryptovalutaen har eksistert i litt over et tiår, men begynte ikke å øke i popularitet blant vanlige institusjonelle investorer før i fjor. Enkelte har sagt at bitcoin blir sett på som en sikring mot inflasjon, i likhet med gull.

Bitcoins prisoppgang i fjor ble delvis drevet av kjente Wall Street-milliardærer som offentlig støttet kryptovalutaen. Analytikere sa ifølge nettstedet at deres tilslutning ga tillit til ellers skeptiske, vanlige investorer. Investorer som Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller har begge lagt penger i bitcoin.

Store finansielle selskaper som PayPal og Fidelity har også gjort bevegelser i kryptovalutaen, mens selskap som Square og MicroStrategy har brukt sine egne balanser for å kjøpe bitcoin, skriver CNBC.