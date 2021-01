Nordnet-analytiker: Vil påvirke verdens børser i ukene som kommer

Smittesituasjonen i USA og Europa skremte investorene på Wall Street mandag, og dermed ble det en svak start på børsåret 2021. Teknologiaksjene, som steg betydelig gjennom fjoråret, falt i likhet med de fleste andre sektorene.

Energisektoren derimot, endte så vidt i pluss god hjulpet av høyere oljepriser.

«En ny resultatsesong, 4. kvartal 2020, sparkes straks i gang, noe som er ventet å påvirke verdens børser i ukene som kommer», skriver analytiker i Nordnet Roger Berntsen i morgenrapporten tirsdag. Han ser en nedgang på 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent ved åpning på Oslo Børs tirsdag.

Fly, cruise -og hotellaksjer toppet taperlistene på Wall Street mandag, mens tre av vinneraksjene fra 2020, Moderna, Zoom og Tesla, endte høyt på vinnerlistene.

Optimisme

China Mobil, China Unicom og China Telecom, tre av flere selskaper som etter planen skulle delistes fra de amerikanske børsene grunnet tilknytning til kinesiske myndigheter, steg betydelig i natt på meldinger om at så ikke vil skje.

Berntsen peker på at den amerikanske retretten bidro til generell optimisme på de asiatiske børsene, til tross for solid børsnedgang i USA mandag kveld. Konsumvarer, IT -og materialer var de mest drivende sektorene i regionen.

Oljeprisen

OPEC+ medlemmene skulle etter planen enes om nye produksjonsmål for februar i går, men klarte ikke å bli enige.

«Mens enkelte medlemmer presser på for økt produksjon i månedene som kommer, er mange skeptiske», skriver analytikeren.

Partene vil for øvrig møte på ny i dag, tirsdag, for å konkludere.