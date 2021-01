Norsk riggaksje skuffet på Wall Street

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag, til tross for at valgdrama som smittet over på Wall Street.

Frontline falt 2,8 prosent til 6,34 dollar, mens den falt 2,3 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 3,8 prosent til 17,89 dollar. Til sammenligning steg aksjen 2,8 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte opp 0,2 prosent til 4,87 dollar, mot en nedgang på 2,7 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 1,3 prosent til 9,49 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 0,6 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte opp 0,1 prosent til 0,90 dollar, mot en oppgang på 11,5 prosent på Oslo Børs.

I Canada var Questerre Energy ned 6,9 prosent til 0,20 canadiske dollar, mens den falt 0,3 prosent på Oslo Børs.