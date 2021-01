Nordnet-analytiker: Ligger i kortene at sektoren vil få det tøffere fremover

Oljemarkedet ser ut til å balansere bedre enn på lenge etter tirsdagens OPEC+ enighet om å holde produksjonen uendret også i februar.

Når det er sagt, Saudi Arabias beslutning om å kutte hele en millioner fat av sin daglige produksjon i februar og mars har vært den største drivkraften i markedet siste to døgn, påpeker analytiker i Nordnet, Roger Berntsen i torsdagens oppdatering.

«Det ligger også i kortene at den amerikanske oljesektoren vil få det tøffere fremover, gitt demokratenes valgseier i senatet i går», skriver analytikeren.

Brent-oljen handles i skrivende stund 1 prosent opp til 54,65 dollar, mens WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 51,09 dollar.

Brent-oljen ble handlet til 53,78 dollar da Oslo Børs stengte onsdag.



FAANG aksjene ned

Facebook , Apple , Amazon , Netflix og Alphabet, de såkalte FAANG aksjene, falt onsdag, etter at demokratene sikret seg flertall i kongressen. Sykliske selskaper derimot, samt de litt mindre, steg betydelig.

«Gitt den nye politiske sammensetningen venter investorene at Biden administrasjonen vil øke skattetrykket på de store tekselskapene og øke de økonomiske stimulansepakkene til det amerikanske folk», skriver analytikeren.

Kongressbygningen ble stengt ned etter meldinger om at folk har tatt seg inn i bygningen onsdag. På utsiden var det sammenstøt mellom politi og Trump-tilhengere.



Venter økte vekstimpulser

De lange rente har også fått seg et løft de siste dagene, et tegn på at investorene venter økte vekstimpulser i økonomien, ifølge Berntsen.

Dollaren har også svekket seg i samme periode, noe som ifølge analytikeren er positivt for verdensøkonomien generelt, gitt mengden av global gjeld nominert i verdensvalutaen.