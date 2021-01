Analytikere oppjusterer verdiaksje

Analytiker Glen Santangelo oppgraderte Walgreens-aksjen til kjøp fra tidligere nøytral med et kursmål på 55 dollar, ifølge Barron's. Han peker på at apotekkjeden begynner å endre seg fra en «verdifelle« til en «verdimulighet».

Til tross for utfordringer under pandemien, mener Santangelo at Walgreens-aksjen er attraktivt priset med hensyn til utbyttet, den lave gjeldsandelen og estimatene for fremtiden.

I likhet med Santangelo er analytiker i Eric Coldwell i Baird optimistisk til aksjen og landet på samme kursmål som Santangelo – oppjustert fra tidligere 41 dollar pr. aksje.

Forrige uke la apotekkjeden frem tall for 1. kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår). Selskapet fikk et justert resultat på 1,22 dollar pr. aksje, noe som var mer enn forventningen på 1,04 dollar pr. aksje.

Walgreens-aksjen stiger 5,4 prosent til 47,6 dollar mandag. De siste fem dagene har den steget 15,0 prosent. Det vil si at analytikerne ser en oppside på omtrent 15,6 prosent.