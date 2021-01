Equinor eneste norske aksje i grønt på Wall Street

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag . Intel ble dagens vinner etter et lederskifte som skal sette fart på selskapet. Utviklingen skjedde i kjølvannet av inflasjonen i USA i desember som var på 1,4 prosent på årsbasis, ifølge TDN Direkt. Konsensus på forhånd var en inflasjon på 1,3 prosent.

Fredriksen-rederiet Frontline falt 1,7 prosent til 6,50 dollar, mens den falt 0,8 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 0,5 prosent til 19,17 dollar. Til sammenligning falt aksjen 0,2 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 2,6 prosent til 5,25 dollar, mot en nedgang på 1,6 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG falt 3,3 prosent til 10,12 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 1,5 prosent på Oslo Børs.

Tor Olav Trøims Borr Drilling endte ned 12,4 prosent til 0,90 dollar, mot en nedgang på 12,3 prosent på Oslo Børs.

I Canada var Questerre Energy ned 5,0 prosent til 0,19 canadiske dollar, mens den falt 4,0 prosent på Oslo Børs.