Analytiker oppjusterer til det høyeste kursmålet på Wall Street

Wedbush-analytiker Dan Ives oppjusterte kursmålet til 915 dollar, fra tidligere 715 dollar. Dette er det høyeste base-case kursmålet blant 37 analytikere, ifølge data fra FactSet. Det gjennomsnittlige kursmålet blant analytikerne er på 498,7 dollar.

Ives oppjusterte bull-case kursmålet til 1.250 dollar, og forklarer at etterspørselen etter elektriske biler i Kina har eksplodert inn i 2021, ifølge Marketwatch. Selv om konkurransen blant produsenter av elbiler er høy, peker analytikeren på at Tesla er «kongen» av elbiler.

«Selv om det er over 150 bilprodusenter som aggressivt følger muligheten for elektriske biler globalt, tror vi akkurat nå at dette er Teslas verden, og at alle andre betaler leie», sier Ives ifølge Marketwatch.

Tidligere i uken ba det amerikanske veivesenet om at Tesla skulle tilbakekalle om lag 158.000 biler på grunn av en feil med berøringsskjermene. Det har kommet i alt 12.000 klager i USA som dreier seg om skjermene, ifølge brevet.

Tesla-aksjen faller 1,6 prosent til 831,1 dollar fredag. Det vil si at analytikeren ser en oppside på omtrent 10,1 prosent.