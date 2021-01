Dette driver optimismen i olje

Oljeprisen legger bak seg en tredje uke med oppgang.

Fredag stod et fat Brent-olje i 55,69 dollar, mot 51 dollar ved utgangen av desember, mens et fat WTI-olje ble omsatt for 53,08 dollar, opp fra 48 dollar ved utgangen av desember.

Dan Yergin i IHS Markit peker på at det er en rekke faktorer som fyrer oppunder optimismen i oljemarkedet.

– I tillegg til støttepakken til påtroppende president Joe Biden, er det to drivere til. Den ene er vaksinasjonen, på den måten at man begynner å se slutten på coronapandemien, og kanskje går mot en vår uten nedstengning, sier Yergin til CNBC, og fortsetter;

– I tillegg har du Saudi-Arabia, som for tredje gang i løpet av et år endret retning, og vedtok å kutte en million fat per dag, på bakgrunn av økningen de så i antall coronasmittede.

Yergin understreker likevel at innhentingen i oljemarkedet er sårbar og avhenger av utviklingen av corona.

– Hvis coronaviruset fortsetter å vokse, og hvis vaksinene viser seg ikke å være så effektive som man trodde, får vi svakere etterspørsel (red.anm: Etter olje), og det vil gi utslag i prisene, sier Yergin tilCNBC, og legger til:

– Men det er en åpenbar optimisme i oljeprisen.