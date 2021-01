Meglerkjempe advarer: - Du kan tape alt!

– Det er lite som skal til for å stoppe en kryptovalutas pris fra å gå i null når en bedre designet versjon lanseres, eller hvis regulatoriske endringer kveler sentimentet, sier et team i UBS Global Wealth Management, som inkluderer blant annet Michael Bolliger, investeringssjef for globale fremvoksende markeder, i en rapport torsdag, ifølge Bloomberg.

Meglerhuset advarer nå nye kryptoinvestorer, det vil si investorer som akkurat har fått øynene opp for bitcoin og annen kryptovaluta.

– Netscape og Myspace er eksempler på nettverksapplikasjoner som var svært populære, men som til slutt forsvant, skriver strategene som svar på økende klientinteresse.

Som mange andre selskaper er UBS skeptiske til om det er noe reelt markedet for bruk av virtuelle mynter, men avstår fra å kalle kryptoprisingen en boble, med tanke på at det er vanskelig å anslå den virkelige verdien.

– Krypto-investorer må derfor begrense størrelsen på investeringene til et beløp de har råd til å tape, sier UBS Wealth.