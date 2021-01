Oljefondet støtter Hong Kong-endringer

I november i fjor presenterte Hong Kong-børsen «Hong Kong Exchanges and Clearing Limited» en ny, spesialbygd plattform kalt FINI, som står for Fast Interface for New Issuance.

Formålet med konseptet er å forenkle og modernisere avviklingsprosessen ved børsnotering. Hvis FINI blir en realitet vil den kutte ned tiden som kreves for oppgjørsprosessen, som igjen vil redusere tiden mellom tilbudets slutt og børsnoteringen samt kutte transaksjonskostnader som er involvert i børsnoteringen.

– Til fordel for alle

Hong Kong-børsen ba om innspill på plattformkonseptet fra forskjellige profesjonelle aktører, blant annet fra NBIM – som støtter konseptforslaget, og tror det vil bringe med seg positive bidrag for børsen.

Spesielt er investorene i Norges Bank imponert over utformingen av den nye infrastrukturen av FINI, hvor man erstatter et stort antall bilaterale, ofte manuelle prosesser med en strømlinjeformet interaksjonsmodell med et sentralt datalager.

– Vi tror dette er et eksempel på at teknologi bidrar til å forbedre effektiviteten på markedet, til fordel for alle markedsaktører, skriver NBIM i brevet.

NBIM er også fornøyde med at oppgjørsperioden i snitt kuttes fra 5 dager til 1 dag. Noe som kan kan gi en en reduksjon i markedsrisikoeksponering og i noen tilfeller redusere varighet av kapitallåsing.