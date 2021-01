Netflix til værs i etterhandelen

Strømmeselskapet Netflix stiger markant i etterhandelen på Wall Street etter å ha rapportert at de er veldig nære å nå positiv kontantstrøm og vurderer å gjøre tilbakekjøp av aksjer, noe som ikke er blitt gjort siden 2011. I løpet av året forventer selskapet å nå "break even" kontantstrøm.

Strømmegiganten fikk en omsetning på 6,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 56 milliarder norske kroner. Dette er en økning på 22,2 prosent fra samme periode i 2019. Selskapet har nå passert 200 millioner betalende brukere etter å ha økt basen betalende kunder med 8,5 millioner.

Selskapet skriver i rapporten at de er takknemlige for at deres tjenester har kunnet være en kilde til flukt, samhørighet og glede for deres kunder, og at det har fortsatt med å utvide plattformen.

I etterhandelen steg selskapet med over 10 prosent som følge av kunngjøringen.