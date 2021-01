Analytikere tror på sterke tall og solid utbytte fra Gjensidige

Fredag sparkes resultatsesongen for fjerde kvartal i gang, og Gjensidige Forsikring er førstemann ut med sine tall klokken 07.00.

Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities tror forsikringsgiganten vil levere et solid fjerdekvartal.

– Vi venter nok et godt kvartal med både sterkt finans- og forsikringsresultat, men sistnevnte vil påvirkes noe av det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum, sier Tilley til Finansavisen.

Solid utbytte

Gjensidige har som mål å representere stabilitet, forutsigbarhet og høy direkteavkastning til sine aksjonærer, og har mål om en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Tilley tror det blir annonsert et solid ordinært utbytte, men er noe mer usikker på overskuddskapitalen.

– Vi venter et ordinært utbytte på 7,50 kroner pr. aksje, og et ekstraordinært utbytte på 2 kroner pr aksje, totalt 9,50 kroner. Gjensidige har imidlertid potensial til å betale ut mye mer, men det er et spørsmål om tiden er inne for det nå, sier Tilley.

Oppkjøp i sikte?

En rekke analytikere har påpekt at Gjensidige trolig har Codan Danmark i kikkerten etter at Tryg og den canadiske partneren Intact kjøpte det britiske forsikringsselskapet RSA i november i fjor. Codan Danmark er et datterselskap av RSA, men med Trygs sterke posisjon i Danmark er det uaktuelt for Tryg å overta Codan, som har 10 prosent av det danske markedet. Derfor har Intact og Tryg blitt enige om å eie Codan Danmark 50/50. På den måten forsøker de å unngå at danske konkurransemyndigheter setter seg på bakbena.

– Gjensidige ser nok på muligheten for å kjøpe Codan Danmark, og er nok derfor litt avventende med å betale ut overskuddskapital, sier Tilley.

– Er det flere aktuelle oppkjøpskandidater Gjensidige kan ha i kikkerten?

– Vi ser ikke mange klare oppkjøpskandidater for Gjensidige nå, og derfor tror vi Codan Danmark er den åpenbare oppkjøpskandidaten. Gjensidige har behov for å styrke posisjonen i det svenske markedet, men det er rimelig å tro at de har fulgt godt med på potensielle oppkjøpskandidater der i et par år nå. I tillegg er forsikringssektoren høyt priset for tiden. Det skal både finnes noe å kjøpe og dealen skal være til en akseptabel pris, sier Tilley.

– Dyr aksje

Dersom Gjensidige beslutter å betale et samlet utbytte på 9,50 kroner pr. aksje, slik Arctic-analytikeren spår, gir dette en direkteavkastning på om lag 5 prosent.

– Hva tenker du om prisingen av Gjensidige-aksjen? Er det god risk/reward?

– Vi synes ikke det er god risk/reward og derfor har vi hatt en holdanbefaling på aksjen ganske lenge. Men det er et ekstremt godt drevet og ikke minst lønnsomt selskap. Prisøkninger de to seneste årene samt avviklingsgevinster er faktorer som gjør at lønnsomheten til Gjensidige er særdeles god. Men det er vanskelig å se hvordan lønnsomheten skal kunne løfte seg ytterligere fra dette nivået, sier Tilley og konkluderer:

– Det er en dyr aksje uten åpenbare triggere på nedsiden.

Arctic Securities har et kursmål på 195 kroner.