DNB Markets-økonom: Vil neppe utløse markedsbevegelser

Onsdag skal Joe Biden tas i ed som USAs nye president.

«Uten tvil en viktig begivenhet, om enn neppe egnet til å utløse markedsbevegelser», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Biden vil trolig underskrive en rekke «presidentordre» i dag, og i dagene som kommer. Ifølge NY Times vil han i dag underskrive ordren som tar USA tilbake til Paris-avtalen, påpeker Haugland.

«Han vil også reversere innreiseforbudet Donald Trump innførte for borgere fra flere land med muslimsk majoritet», skriver sjeføkonomen.

Videre viser Haugland til at Biden i tillegg vil innføre et påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger og under reise mellom delstater.

I dagene som kommer vil Biden underskrive ordre som omhandler utvidet Covid-19-testing og støtte til skoler og bedrifter for å drifte med gode smittevernstiltak, trekker Haugland frem.

Wall Street

Wall Street lyste grønt tirsdag, og hentet seg inn etter en svak forrige uke.

Dow Jones steg med 0,44 prosent, til 30.945,83 poeng. S&P 500 la på seg 0,85 prosent, ledet av en oppgang i kommunikasjonstjenester, mens Nasdaq steg med 1,59 prosent etter at både Facebook og Alphabet la på seg henholdsvis 4,13 prosent og 3,58 prosent.

Onsdag klokken 18.00 norsk tid blir Joe Biden ny president i USA og han har allerede lovet massive støtteordninger for å få økonomien opp på beina igjen.

Av førhandelen til IG Trading går det mot helt flat åpning på Oslo Børs onsdag.