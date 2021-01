Walt Disney har fjernet all ytelsesbasert bonus for toppledelsen for 2020, som en del av kampen mot pandemien ifølge Reuters. Styreleder Bob Iger, som i fjor fikk en kompensasjon på 47,5 millioner dollar, fikk i år «kun» 21 millioner dollar – 176,6 norske millioner kroner.

Konsernsjef Bob Chapek gikk med på å halvere lønnen og fikk en kompensasjon på 14,2 millioner dollar – 119,4 millioner kroner.

I starten av 2020 ble det kjent at tidligere Disney-sjef Bob Iger gikk av på dagen etter 15 år, og inntok rollen som styreleder ut 2021. Bob Chapek som hadde vært styreleder i divisjonen parker, opplevelser og produkter, tok over rollen som ny konsernsjef.

Disney har tidligere kunngjort at selskapet skal permittere omtrent 32.000 arbeidere, ettersom pandemien fortsetter å prege temaparkindustrien.

Tusenvis av ansatte vil få jobben sin avsluttet i første halvdel av regnskapsåret 2021. De fleste av disse permitteringene kommer fra divisjonen parker, opplevelser og produkter.

Disney-aksjen er opp 34,8 prosent de siste tre månedene, mens den har steget 20,9 prosent det siste året. Det vil si at aksjen er betydelig høyere enn da corona-pandemien inntraff.