Nordnet-analytiker: Investorene lot seg rive med

Onsdagens oppgang i USA smittet over på de asiatiske børsene torsdag.

Investorene, spesielt i Kina, lot seg rive med av at Donald Trumps dager i det hvite hus er over. Hvorvidt forholdet mellom USA og Kina vil bli vesentlig bedre fremover gjenstår å se, påpeker analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en oppdatering torsdag.

«Biden kan tenkes å opprettholde den harde linjen mot Kina, da denne hovedsakelig er knyttet til sikkerhetproblematikk og handelsbetingelser», skriver Berntsen.

Tøffere tider

Nå som Biden og hans administrasjon har inntatt det hvite hus, vil den amerikanske oljeindustrien gå tøffere tider i møte, mener analytikeren. USAs fokus på miljø vil intensiveres, noe som naturlig nok vil begrense vekstmulighetene innenfor tradisjonell olje, kull -og gassindustri.

Når det er sagt, skulle USAs samlede oljeproduksjon svekkes, vil dette mest sannsynlig presse oljeprisen oppover på de globale markedene, mener han.

Wall street

Netflix steg hele 17 prosent onsdag, på knallsterke tall for 4. kvartal onsdag. Strømmetjeneste-giganten har nå passert 200 millioner betalende abonnenter på verdensbasis og skal nå være i stand til å vokse uten å øke ekstern finansiering, ifølge Berntsen.

Selskapet varslet også tilbakekjøp av aksjer, noe som ble godt mottatt i markedet.

«Netflix har for øvrig vokst enormt de senere årene og har blitt en stor konkurrent til Disney», skriver Berntsen, og viser til at mens Disneys markedsverdi er på 315 milliarder dollar, har Netflix vokst til 260 milliarder dollar.

Ledet an

Til tross for at Joe Biden nå har overtatt presidentembetet i USA, var det de store teknologiaksjen, med Apple, Microsoft, Alphabet i spissen, som ledet an. De mindre selskapene derimot, lagget noe.

«Biden har gjennom valgkampen varslet øke press; skatt og lovgivning, mot teknologigigantene, men foreløpig ser ikke investorene ut til å bekymre seg for dette», skriver Berntsen.