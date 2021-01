Rødt på Asia-børsene

Fredag har pilen pekt ned på mange av børsene i Asia. I Japan har Nikkei 225-indeksen falt 0,3 prosent mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

PMI for industrisektoren i Japan har falt fra 50 i desember til 49,7 i januar. Samtidig har det blitt kjent at PMI for tjenestesektoren falt fra 47,7 til 45,7. Den den sammenstilte indeksen falt fra 48,5 i desember til 46,7 i januar.

Den kinesiske Shanghai Composite-indeksen har falt 0,7 prosent, CSI 300-indeksen er ned 0,5 prosent mens Hang Seng-indeksen i Hongkong har falt 1,5 prosent. Kospi-indeksen i Korea er ned 0,1 prosent mens Singapores Straits Times-indeks har falt 0,7 prosent.

Kinesiske myndigheter er tilfreds med at Joe Biden vil ta USA inn i Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen igjen.

– Med samarbeid fra begge sider vil de gode englene i forholdet mellom Kina og USA overvinne de onde kreftene, sa talskvinnen Hua Chunying i Kinas utenriksdepartementet torsdag.

Torsdag var det teknologitunge Nasdaq som viste vei på Wall Street med en oppgang på 0,55 prosent mens Dow Jones og S&P 500 var tilnærmet uforandret.