Trofaste millionærer vender ryggen til Donald Trump

Mange trofaste medlemmer av Donald Trumps tidligere så prestisjefylte klubb Mar-a-Lago i Florida takker nå for seg ettersom de ikke lenger ønsker å ha noen forbindelse til den tidligere presidenten. Det kommer frem i et intervju Laurence Leamer, historiker og forfatter av "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace," har hatt med programleder Alex Witt på MSNBC.

«Det er et veldig nedslått sted. Det er et trist sted ... det er ikke hva det var,» uttalte Laurence Leamer, ifølge CNN.

Donald Trump flyttet til prakteiendommen i Palm Beach, Florida etter at hans periode som president endte i forrige uke. Når Mar-a-Lago ikke lenger kan markedsføres med at eieren er USAs president, har tydeligvis mange mistet interessen for stedet. Pandemien har også sørget for at det ikke er noen underholdning på eiendommen.

Medlemskap: 1,7 millioner kroner

Dette er dårlige nyheter for innehaver Trump. Da han var president betalte mange opptil 200.000 dollar, eller 1,7 millioner kroner, for et medlemskap på Mar-a-Lago. En slik pris blir det vanskelig å forlange nå.

I 2019 overførte den tidligere presidenten sin bostedsadresse fra Trump Tower i New York til feriestedet i Florida. Det store spørsmålet er om han får lov til å bo der permanent, ettersom det, ifølge CNN, kan bryte avtalen med byen Palm Beach fra 1993.

«Selv her liker ikke folk ham. Det er nok et mål på hvordan hans makt har avtatt,» sa Leamer i intervjuet på MSNBC.