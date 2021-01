Nettsamfunn går sammen om å sende aksjekurser til værs

De siste dagene er et perfekt eksempel på hvorfor det er farlig å være short i en aksje, selv om man er overbevist om at aksjen er overpriset og kommer til å falle. Det opplevde forvalterne av hedgefond i Melvin Capital, da fondet falt 30 prosent på én dag.

Den siste måneden har GameStop-aksjen hoppet 265,8 prosent uten at de fundamentale utsiktene har endret seg. Da aksjen var på sitt høyeste mandag, var oppgangen den siste måneden 588,3 prosent.

«Det er på tide at ledelsen i GameStop snakker sammen. Dette er latterlig», skriver den kjente TV-personligheten Jim Cramer om situasjonen på Twitter.

«Jeg har sett mye i løpet av 40 år i bransjen, men noen av de tingene vi ser nå, ville vært betraktet som helt vilt i år 2000. SEC kommer til å gå inn og hindre folk i å samle seg i et chatterom sånn som AOLs chatterom i 1999, da det ble satt i gang et bull-raid i aksjer», sier investor Bill Smead ifølge Yahoo Finance.

Eventyrlig avkastning

Oppgangen i GameStop-aksjen startet da det omdiskuterte nettsamfunnet WallStreetBets på Reddit gikk sammen om å kjøpe kjøpsopsjoner og aksjer. Hensikten er å presse opp aksjekursen, noe som vil føre til at de som er short kjøper tilbake aksjer for å dekke inn tap. Det vil gi økt etterspørsel etter aksjer, og aksjekursen presses ytterligere opp – en shortskvis.

En bruker under navnet DFV viser til et bilde fra nettmegleren, der han har kjøpt opsjoner for 0,77 millioner dollar, som 22. januar hadde en verdi på 13,88 millioner dollar –118,7 millioner kroner. Siden 22. januar er aksjen opp ytterligere 40,6 prosent, noe som betyr at avkastningen kan være mye høyere.

DFV er ikke den eneste brukeren som viser til enorm avkastning. Andre brukere legger også ut bilder av porteføljer med flere hundre prosent avkastning på kort tid. Man finner også tilfeller der enkelte har nedbetalt studielån og boliglån etter noen få dager med handel.

«Jeg elsker dere folkens», skriver en bruker på nettsamfunnet samtidig som han viser til en kvittering der han har nedbetalt et studielån på 23.505 dollar.

Aksjer ble sendt opp 40 prosent på to dager

Dette er ikke første gangen nettsamfunnet sender aksjekurser til værs. De har også nylig vært med på å spre rykter om en fusjon mellom Churchill Capital og Lucid Motors, noe som sendte Churchill Capital-aksjen opp mer enn 40 prosent på to dager. I tillegg har nettsamfunnet snakket positivt om Palantir Technologies, som har hoppet 39,5 prosent på to dager.

Man kan se for seg at enkelte har hamstret opsjoner istedenfor aksjer og den reelle avkastningen kan derfor være mye høyere, sånn som det var for brukeren DFV.

Hedgefond blør

En en av de største shorterne i GameStop, Melvin Capital, har blitt straffet kraftig i det som omtales som en «kamp mot institusjonelle investorer». I en oppdatering tirsdag skriver Melvin Capital at det har mottatt investeringer på 2,75 milliarder fra Citadel og Point72 – to hedgefond.

«Teamet i Melvin ser frem til å komme seg på jobb og belønne de to fantastiske investeringsikonene», sier Gabriel Plotkin, investeringsdirektør i Melvin Capital, ifølge Yahoo Finance.

Gamestop-aksjen er opp 20,4 prosent i førhandelen, noe som betyr at det ligger an til å bli en ny blodrød dag for Melvin Capital.