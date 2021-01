Apple med rekordomsetning

Apple leverte sin største omsetning gjennom tidene i dag. Inntektene beløp seg til 111,4 milliarder dollar for 1. kvartal 2021, kvartalet som ofte er det sterkeste for selskapet.

Det er første gang selskapet har levert en omsetning på over 100 milliarder dollar i løpet av ett kvartal. Sammenlignet med fjoråret økte salget med 21 prosent.

Apples inntjening pr. aksje og salg slo Wall Streets forventninger. Selv om faller aksjen ett prosent i etterhandelen.

Økt salg for hver produktkategori

Det var ikke kun salget av 5G-kompatible iPhoner som dro salget. Salget for alle produktkategoriene økte nemlig med tosifrede prosenter sammenlignet med fjoråret.

Resultat pr. aksje ble 1,68 dollar, som er 20 prosent over hva analytikerne estimerte.

iPhone-salget stod for brorparten av selskapets inntekter, og utgjorde 65,6 milliarder dollar av omsetningen. Dette er en økning på 17 prosent fra fjorårets 1. kvartal.

Service-avdelingens omsetning økte med 24 prosent fra fjoråret til 15,76 milliarder dollar. Inntektene fra Mac og iPad var på henholdsvis 8,68 milliarder dollar og 8,44 milliarder dollar, og iPad-salget økte med hele 41 prosent målt mot samme periode i fjor.

Pandemien forstyrrer

Adm. direktør i Apple, Tim Cook, sa at resultatene kunne ha vært enda bedre om det ikke hadde vært for at pandemien og tilhørende restriksjoner tvang Apple til å midlertidig stenge butikker rundt om i verden.

«Å ta butikkene ut av ligningen, spesielt for iPhones og wearables, påvirker salget», sa Cook til CNBCs Josh Lipton.

Til tross for at pandemien har ført til stengte butikker og ekstra kostnader tilknyttet produksjon, har selskapet dratt nytte av økt PC- og gadgetsalg gjennom pandemien. Folk som jobber hjemme eller går på skole hjemmefra på grunn av nedstengning ønsker gjerne å oppgradere, skriver CNBC.

«Kina var sterk over hele linja»

I oktober lanserte Apple nye iPhone-modeller, og de fire iPhone 12-modellene er de første som inkluderer 5G.

«De er fulle av funksjoner som kundene elsker, og de kom akkurat på riktig tidspunkt», sa Cook.

I rapporten fremhever Apple at internasjonalt salg utgjorde 64 prosent av selskapets omsetning, noe som er en økning på over 60 prosent fra fjoråret. Det har blitt et populært diskusjonstema blant investorer om hvordan Apple klarer seg i Kina.

«Kina var sterk over hele linja», sa Cook.