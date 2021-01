Meglerhus justerer anbefaling på XXL

I en oppdatering fra Pareto Securities torsdag morgen viser det seg at de endrer syn på XXL, og oppgraderer sportsutstyrselskapet fra salg til hold. Kursmålet oppjusteres også til 21 kroner pr. aksje, fra tidligere 20 kroner.

I Paretos rapport fremgår det at det er noen tilbakeslag for selskapet som motvirker en ytterligere oppgradering, nemlig at analytikerne mener at XXL vil ha utfordringer med å øke marginer og oppnå solid salgsvekst de to kommende årene.

Pareto synes at aksjen har en rettferdig prising med en EV mot EBITDA på åtte ganger 2021-estimater og en P/E på 18 ganger.

XXL omsettes nå for 20,06 kroner, og er hittil i år opp 4,19 prosent.