Analytikere venter 271 mill. i EBITDA

TDN Direkt skriver at syv analytikerne venter at sportsutstyrskjempen vil rapportere en EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 271 millioner kroner for 4. kvartal 2020. Dette er en gjennomsnitt basert på estimater innhentet av Infront.

For hele 2020 venter meglerhusene en EBITDA på 986 millioner kroner, og at den vil stige til nesten 1,17 milliarder kroner i 2021 og videre til 1,27 milliarder i 2020.

Inntektene i 4. kvartal ventes å beløpe seg til 2,65 milliarder, og at selskapet vil levere et resultat før skatt på 52 millioner kroner. Det utgjør en resultatmargin på 1,96 prosent.

Av anbefalinger er det én kjøp, tre hold og to salg. Snittkursmålet er 20,2 kroner, men kursmålene spenner fra 13 til 32 kroner.