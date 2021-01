Euronext Growth-selskap med ny kontrakt

CYVIZ Cyviz meldte torsdag formiddag at de har inngått en kontrakt med et verdensledende energiselskap i Midtøsten. Kontrakten har en verdi på syv millioner kroner.

Det flerfunksjonelle samarbeidsområdet er designet for å engasjere team på tvers av fagdisipliner ved å benytte visualisering med høy ytelse, og er bygget på den standardiserte Cyviz-plattformen.

Energiselskapet anerkjenner fordelene med å standardisere sine løsninger for konferanserom, samarbeidsteknologi og operasjonssentre. I tillegg multifunksjonssamarbeidssenteret, har selskapet rullet ut Cyviz' løsninger for deres sanntids boreoperasjonssenter, opplevelsessenter og konferanserom.

– Vi er glade for å skrive under på denne kontrakten i Midtøsten, og liker å se at energisektoren er godt i gang med investeringer i en ny måte å samarbeide med Cyviz Easy Platform, sier adm. direktør Espen Gylvik.