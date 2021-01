ABG ser oppgang for IT-selskap

ABG Sundal Collier øker deres kursmål på IT-selskapet Atea med 23 prosent, fra tidligere 118 kroner til 145 kroner pr. aksje. Følgelig gjentas kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset mener at Atea-aksjen virker attraktivt priset sammenlignet med sine konkurrenter, ettersom aksjen handles til P/E på 20x mot konkurrentenes P/E på 26x.

«Vi forventer at 2021 vil bli et veldig solid år for Atea ettersom både offentlig og privat sektor vil øke deres digitaliseringsinvesteringer i etterkant av pandemien», skriver ABG i rapporten.