Meglerhus legger frem sine estimater om solaksje

SCATC

Scatec Solar ventes å rapportere en EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 597 millioner kroner for 4. kvartal 2020 mot 434 millioner kroner i samme periode for 2019.

For året sett under ett forventer analytikerne en EBITDA på 2.218 millioner kroner, som vil fortsette å stige i 2021 og 2022. Henholdsvis til 3.119 millioner kroner og 4.278 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Av analytikerne som følger selskapet anbefaler to kjøp, to hold og to salg av Scatec-aksjen. Meglerhusenes kursmål spenner fra 165 kroner pr. aksje til 360 kroner pr. aksje, og gjennomsnittlig kursmål er 253 kroner.

Tallene er et gjennomsnitt blant analytikere i ABG Sundal Collier, Carnegie, Fearnley Securities, Norne Securities, Pareto Securities og SEB Equities.