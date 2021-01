Selv om de fleste har fått med seg hva som har skjedd med GameStop i det siste, er det ikke alle som vet hvordan det hele startet. Mannen som trolig er WallStreetBets' mest kjente person, og mannen som satte fyr på GameStop-aksjen, er en 34 år gammel finansrådgiver fra Massachusetts i USA med navn Keith Patrick Gill.

Gill er ifølge Reuters samme person som DeepF***ingValue på Reddit og Roaring Kitty på YouTube. Han bidro til den enorme oppgangen i GameStop-aksjen gjennom å dele analyser på YouTube og Reddit i mer enn ett år.

BRUKTE FØLGERNE: Mannen bak GameStop-eksplosjonen takker følgerne sine for å ha delt meningene hans over alt på sosiale medier i en video fra 25. desember. Skjermdump: YouTube

Det siste året har Gill lagt ut jevnlige oppdateringer på hvordan porteføljen med GameStop-posisjoner har utviklet seg på Reddit-kanalen WallStreetBets. I tillegg til å legge ut videoer på YouTube, har det skapt mer og mer oppmerksomhet og etter hvert satt det fyr på aksjen.

På YouTube-kanalen Roaring Kitty la han ut en video 4. august 2020, hvor han argumenterte for fem grunner til at GameStop-aksjen var attraktiv og hvordan det kunne være en fremtidig «shortskvis». Da Gill la ut sin første video om GameStop, ble aksjen omsatt for 4,4 dollar, mens den stengte på 325,0 dollar fredag.

The Big Short Squeeze

«GameStop er en av de mest overbevisende asymmetriske mulighetene i markedet i dag. Virkelig, jeg forstår ikke hvordan du kan være uenig i det. Det er derfor det er den største posisjonen i porteføljen min», forklarte Gill i en video fra 21. august 2020.

«Mange synes det er en tåpelig investering, men alle tar feil. Det er som The Big Short igjen, eller mer som The Big Short Squeeze denne gangen», sa finansrådgiveren, før han avsluttet med å si at aksjen kan eksplodere, og mer rett kunne han ikke hatt.

En avkastning alle drømmer om

De siste tre månedene har aksjen skutt i været med en oppgang på 3.004,1 prosent, mens den er opp 400,0 prosent de siste fem dagene. 25. desember la han ut et ny video der han forklarer hvor fornøyd han er med at aksjen hadde femdoblet seg til 20 dollar. Lite visste han at det kun var begynnelsen på en større bevegelse.

Gill har lagt ut jevnlige oppdateringer på hvordan den første investeringen på 50.000 dollar har utviklet seg. Selv om han har tatt en del gevinst på reisen, og kjøpt mer når aksjen ble mer populær, hadde han fredag aksjer og opsjoner til en verdi av 46 millioner dollar – 394,2 millioner kroner.

Møtte motstand

Selv om flere har vært negative til Gills opsjoner hele veien, har han holdt på dem og det har gitt gode resultater. På den første oppdateringen på Reddit var det flere som anbefalte Gill å selge opsjonene sine og pekte på en høy spread.

En bruker skrev den gang at Gill kommer til å slite med å dumpe opsjonene sine når aksjen stengte under 3 dollar samme uken, mens andre var kritiske og anbefalte å selge så raskt som mulig. De siste månedene har han imidlertid fått mer og mer status på forumet, og flere omtaler han som en legende. Andre skriver at de ser frem til at Netflix lager en film om han.